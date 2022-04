F1, Mika Hakkinen sobre Verstappen: “A este nível não se pode dar ao luxo de ter falhas técnicas constantes” | AutoSport

Os dois abandonos em 3 corridas de Max Verstappen deverão preocupar a Red Bull e o piloto. Ainda há tempo para recuperar, mas perder 36 pontos em 3 jornadas não é nada positivo. Mika Hakkinen levantou esta questão na sua crónica semanal no site Unibet.

“O importante é que Charles [Leclerc] obteve duas vitórias e um segundo lugar nestes três primeiros Grandes Prémios, enquanto Max Verstappen obteve uma vitória e dois abandonos”, comentou Hakkinen.”A este nível não se pode dar ao luxo de ter falhas técnicas constantes. Max não ficará satisfeito”.

O antigo piloto e campeão do mundo de Fórmula 1 realçou ainda o domínio de Charles Leclerc na terceira ronda do mundial, ajudado pelo monolugar construído pela Ferrari.

“Há tanto para tirar desta corrida”, escreveu Hakkinen na sua coluna no Unibet. “Charles Leclerc estava em completo controlo e afirmou depois que sentiu o carro forte, usando bem os seus pneus e tendo um desempenho realmente consistente. É isso que qualquer piloto de topo quer – um carro que seja rápido desde o início até ao fim e que responda a todos os seus imputs”.