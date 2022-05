F1, Mika Hakkinen: “Não se pode ganhar todas as corridas” | AutoSport

Charles Leclerc cometeu o primeiro grande erro do ano em Imola. Com um pódio praticamente garantido, Leclerc tentou chegar a Sergio Pérez que estava em segundo lugar, mas um erro na Variante Alta de Imola atirou o monegasco contra as proteções da pista, quase arruinando a sua corrida. Conseguiu recuperar até ao sexto lugar, minimizando as perdas. Mas foi um aviso para Leclerc, como referiu Mika Hakkinen:

“Terminar em sexto foi uma boa recuperação. Charles ainda tem uma grande vantagem no campeonato mundial, mas este erro é um aviso de que não se pode ganhar todas as corridas. Por vezes contentar-se com o segundo ou terceiro lugar é a estratégia certa. Em condições mistas tem de se ter muito cuidado porque se se forçar demasiado o carro pode morder muito rapidamente. Charles admitiu que estava a forçar o andamento e posso compreender que ele estava a tentar colocar a máxima pressão no Checo pelo segundo posto. Ele teve muita sorte em poder voltar às boxes e colocar um novo nariz no carro. Ele poderia facilmente ter sido forçado a abandonar “.