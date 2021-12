F1, Mika Hakkinen: “muito pior se o Campeonato tivesse terminado atrás do Safety Car” | AutoSport

Mika Hakkinen, bicampeão do mundo de Fórmula 1, na sua coluna de opinião no blog da Unibet, escreveu que teria sido pior este campeonato ter terminado atrás de um Safety Car, apoiando a decisão de Michael Masi, diretor de corrida, e contestada pela Mercedes.

“O diretor de corrida Michael Masi teve razão em acelerar o fim do período de Safety Car, deixando os carros entre Max e Lewis se “desdobrarem” e produzindo uma corrida numa volta? Penso que teria sido muito pior se este Campeonato do Mundo tivesse terminado atrás de um Safety Car. A decisão do diretor de prova, mais tarde apoiada pelos quatro comissários, baseia-se na sua compreensão das regras, incluindo a sua responsabilidade de decidir quando o Safety Car regressa às boxes. Olhando para o resultado, em termos de segurança e de promoção das corridas, Michael fez o seu trabalho”, escreveu Hakkinen, acrescentando que “se a Mercedes decidir protestar contra o resultado da corrida, e contra o campeonato do mundo de pilotos, as decisões que foram tomadas e a forma como as regras foram aplicadas serão examinadas em pormenor. Não acredito que os resultados mudarão”.

Para o antigo piloto, Max Verstappen e Lewis Hamilton são dois campeões, já que para além da conquista do neerlandês, o piloto da Mercedes recuperou o suficiente para levar a disputa até ao fim da temporada.

“Esta foi a luta mais próxima possível, uma época que parecia estar a decorrer à maneira da Red Bull até que Lewis começou a sua recuperação no final da época. As suas vitórias no Brasil, Qatar e Arábia Saudita mostraram porque é uma estrela. Acredito que ele levantou a equipa”.

Hakkinen ainda destacou o desempenho de Carlos Sainz e de Sergio Perez durante a corrida, para além do quarto posto conquistado pela McLaren entre os construtores.