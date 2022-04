F1, Mika Hakkinen: “Luta pelo título pode ser a três” | AutoSport

Apesar de nesta fase, a luta pelo título ser apenas entre a Red Bull e a Ferrari, com a Ferrari a ter vantagem face à fraca fiabilidade das unidades motrizes Red Bull / Honda, Mika Hakkinen reconhece que a luta pode vir a ser a três e não descartar a Mercedes, para já.

Os motivos para tal são simples. Apesar da Mercedes não ter o carro mais rápido e de ter apenas potencial para lutar pelo top 5 na melhor das hipóteses, a equipa tem maximizado o potencial atual do seu monolugar. Com isso minimiza as perdas enquanto encontra soluções para os problemas que afetam o seu monolugar. É por isso que Hakkinen não descarta a Mercedes da luta pelo título, destacando George Russell:

“George [Russell] fez uma grande corrida e o terceiro lugar foi muito importante”, escreveu Hakkinen na sua coluna na Unibet. “É realmente surpreendente vê-lo em segundo lugar no Campeonato Mundial, mas a sua consistência e fiabilidade do carro tem sido impressionante – quarto no Bahrain, quinto na Arábia Saudita e agora um pódio na Austrália. Também é notável que ele esteja à frente de Hamilton, embora o Safety Car tivesse uma grande influência em Melbourne, pelo que não creio que isso seja reflexo de um desempenho relativo. Lewis e George estão ambos a fazer um trabalho fantástico para a Mercedes enquanto a equipa resolve os seus problemas de desempenho, e essa é outra razão pela qual a Red Bull precisa de resolver os seus problemas de fiabilidade. Este campeonato pode facilmente evoluir para uma luta a três entre estas equipas e a Ferrari”.