F1, Mika Hakkinen: “Houve uma mudança de poder” | AutoSport

A F1 mudou graças aos novos regulamentos. A Mercedes já não é a força dominante (pelo menos para já) e a Ferrari está de volta ao topo, juntamente com a Red Bull. Mika Hakkinen falou numa mudança de poder e elogiou Max Verstappen e Charles Leclerc:

“Foi uma luta fantástica pela vitória”, escreveu Hakkinen na sua coluna para a Unibet. “Vimos o melhor de Charles e Max e é óptimo ver como a luta foi equilibrada. Há claramente um bom nível de respeito entre eles e confiam um no outro quando lutam tão de perto. A forma como ambos utilizaram o DRS para tentarem dar a si próprios uma vantagem estratégica em cada volta foi fascinante, mas no final Charles foi incapaz de se afastar do Max. Achou que Max geriu tudo na perfeição no final, embora ganhar por meio segundo após 300 km de corrida mostre o quão renhida está a batalha”.

“Após duas corridas, podemos ver que houve uma mudança de poder na Fórmula 1”, disse o finlandês de 53 anos. “Sabíamos desde a corrida de abertura no Bahrein que Charles Leclerc parecia incrivelmente forte na Ferrari, bem apoiado pelo companheiro de equipa Carlos Sainz. Mas agora que a Red Bull parece ter resolvido o problema da vaporização do combustível que fez com que ambos os carros desistissem da primeira corrida, eles são igualmente competitivos. É brilhante ver a Ferrari e a Red Bull tão perto, por isso a questão agora é ver qual deles pode desenvolver o seu carro mais rapidamente. A corrida de desenvolvimento de segunda a sábado vai realmente determinar quem ganha no domingo”.

“A Mercedes tem um conjunto significativo de problemas a resolver se quiser alcançar a Red Bull e a Ferrari”, comentou Hakkinen. “Eles precisam de o fazer muito rapidamente porque as duas equipas de topo vão estar a forçar muito o seu próprio desenvolvimento. Foi muito estranho ver os carros Mercedes a partir da quinta e 16ª, com Lewis Hamilton claramente insatisfeito com a afinação do seu carro”.