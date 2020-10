F1, Mika Hakkinen: “Hamilton vai atingir recordes inimagináveis”

O antigo piloto da Fórmula 1 e antigo campeão do mundo, Mika Hakkinen, acredita que Lewis Hamilton vai atingir recordes inimagináveis.

«A capacidade do Lewis proporcionar vitórias, e depois de as repetir ao longo do tempo, desde os 21 anos, e agora que tem 35, não é tarefa fácil», disse Hakkinen na sua coluna na Unibet.

«Sei quanta energia é necessária para vencer o título duas vezes, e quando parei de correr na Fórmula 1 sabia que era o momento certo, aos 33 anos, por isso não se pode pensar que o que o Lewis fez é apenas dependente do carro que tem. Requer habilidade, aptidão, aplicação e concentração para continuar a vencer, e claramente, o Lewis encontrou forma de o fazer. Não podemos imaginar o que será o novo recorde quando ele se decidir reformar», afirmou Hakkinen