F1, Mika Hakkinen: “Eu não confiaria em Esteban Ocon”

Apesar de não conhecer Esteban Ocon, Mika Hakkinen afirmou que não confiaria no piloto francês se fosse colega de equipa.

A opinião do duas vezes campeão do mundo sobre Ocon não é a melhor, olhando apenas ao que vê das declarações do piloto e dos comentários que tem ouvido:

“Gostaria de dizer algo positivo, mas não conheço assim tão bem o Ocon”, disse o finlandês no seu GP do Bahrein para o patrocinador Unibet. “De fora, com base em comentários e entrevistas, ele não é necessariamente o tipo de companheiro de equipa que eu quereria. Precisamos confiar no companheiro de equipa. Falar e partilhar as coisas. Precisamos confiar no seu companheiro de equipa e eu não confiaria necessariamente no Ocon. É uma coisa dura de se dizer, mas é assim que é. A minha opinião pode ser um pouco rude porque não o conheço pessoalmente, mas podemos tirar certas conclusões ao ouvir as entrevistas, respostas e conversas das pessoas”.

“Fernando é um verdadeiro matador”, disse o antigo piloto da McLaren. “Ele vai abordar a temporada de uma forma que o Ocon será ofuscado. Não creio que Ocon tenha quaisquer hipóteses. Ele tem experiência e velocidade, mas Fernando não lhe dará quaisquer oportunidades”.