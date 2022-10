F1, Mika Hakkinen: Erro da Red Bull na qualificação “foi bastante surpreendente” | AutoSport

Max Verstappen terminou a corrida do Grande Prémio de Singapura no 7º lugar, com alguns erros cometidos numa pista em condições traiçoeiras que resultaram em alguns abandonos. No entanto, a frustração do piloto neerlandês, que podia ter fechado as contas do campeonato no traçado de Marina Bay, começaram na qualificação e quando vinha a realizar uma última volta muito rápida e em direção à pole position. Um erro nada normal na Red Bull, fez com que tivessem de abortar a volta a Verstappen para que este tivesse o mínimo de combustível exigido para a amostra à FIA no final da sessão. Se continuasse seria desclassificado. Acabou por arrancar da 8ª posição da grelha.

Para Mika Hakkinen este foi um erro surpreendente da Red Bull. “Este foi um fim de semana em que Max poderia ter vencido o Campeonato do Mundo, mas o erro da equipa na qualificação no sábado custou-lhe isso”, escreveu Hakkinen na sua coluna de opinião na Unibet. “É fora do comum uma equipa pedir a um piloto que aborte uma volta de qualificação, especialmente uma que parecia muito rápida, mas depois descobrir que não tinha combustível suficiente para completar outra volta foi embaraçoso. A Red Bull tem sido operacionalmente muito forte durante toda a temporada, pelo que isto foi bastante surpreendente”.

O antigo piloto de Fórmula 1 e bicampeão do mundo em 1998 e 1999 não tem “dúvidas de que o Red Bull irá adaptar-se ao circuito de Suzuka” e que Max Verstappen vá revalidar o seu título mundial no Grande Prémio do Japão, mas a equipa tem de “certificar de que não comete mais erros”.