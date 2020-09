F1, Mika Häkkinen: “Em breve o Mick Schumacher deve estar na F1…”

Mick Schumacher parece cada vez mais perto de assegurar um lugar na Fórmula 1, de acordo com o antigo campeão da Fórmula 1, Mika Häkkinen e o diretor executivo da Fórmula 1, Ross Brawn.

No Unibet, Häkkinen afirmou que “é ótimo ver a carreira do Mick a progredir. Agora também é líder da Fórmula 2 e estou certo de que vai estar na Fórmula 1 em breve. Vai ser um momento especial para ele, para a família Schumacher e para a Fórmula 1”.

No Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000, Mick Schumacher esteve ao volante do Ferrari F2004, monolugar que o pai pilotou na temporada de 2004 e foi campeão pela sétima vez. Häkkinen também gostou desta celebração da Ferrari, dizendo que “foi agradável ver o Mick a pilotar o Ferrari do pai de 2004”.

An amazing moment on Sunday at Mugello 👀@SchumacherMick takes to the track in his father's title-winning @ScuderiaFerrari F2004 😍#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ACxZ7p3dQd