F1: Mika Hakkinen defende Lando Norris | AutoSport

Mika Hakkinen falou sobre a muito discutida manobra na volta 4 entre Lando Norris e Sergio Pérez. Para o bicampeão do mundo, Norris não deveria ter sido penalizado.

Hakkinen afirmou que não se deveria esperar que os pilotos saíssem da frente dos seus adversários, explicando o seu ponto de vista quanto ao incidente que valeu uma penalização de cinco segundos, mais dois pontos na licença do jovem britânico:

“Foi uma pena que Lando tenha recebido cinco segundos de penalização pela sua situação com Sergio Pérez”, escreveu o ex-piloto da McLaren na sua última coluna Unibet. “Os pilotos têm de decidir que riscos querem ou não querem correr. Se tentarem ultrapassar o exterior, é sempre possível saírem da pista. Foi exatamente isso que aconteceu a Sérgio. Os comissários da FIA não têm um trabalho fácil. Eles olham para as situações e têm de tomar decisões. Têm a vantagem de, no momento de tomar uma decisão, terem toda a informação à sua disposição. O piloto, por sua vez, tem de tomar uma decisão numa fracção de segundo. Por vezes a decisão é certa, outras vezes errada. A este nível, contudo, não se pode esperar que o piloto se afaste e permita a ultrapassagem”.

“Lando Norris foi a estrela do fim-de-semana”, disse Hakkinen. “Max fez a pole position no sábado, mas com apenas uma pequena diferença para Norris. “Foi óptimo ver a sua prestação na McLaren. Daniel Ricciardo foi sétimo, pelo que no geral a minha antiga equipa teve um bom fim-de-semana. Lando esteve muito perto de conseguir a pole position com a sua última volta, mas perdeu algum tempo no sector final. É impressionante que McLaren tenha ficado apenas 0,048 segundos atrás da pole position”.