F1: Mika Häkkinen critica “comentários injustos sobre Valtteri Bottas” | AutoSport

O bicampeão de F1 Mika Häkkinen, criticou o que considera serem comentários injustos, sobre o piloto da Mercedes, Valtteri Bottas. Para o ex-piloto finlandês, o seu compatriota tem mérito em ajudar a equipa a conquistar tantos campeonatos mundiais de construtores e por ajudar o seu companheiro de equipa a vencer.

“Estou fascinado com o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1. É uma das razões pelas quais eu sigo o campeonato tão de perto, por isso, quando vejo alguns dos comentários injustos sobre Valtteri Bottas, vale a pena dar alguma perspectiva com base na minha própria experiência. Sei o que é enfrentar o melhor piloto de uma geração – no meu caso, Ayrton Senna – e ter trabalhado com companheiros de equipa muito competitivos ao longo da minha carreira. Desde Johnny Herbert a Martin Brundle, passando por Mark Blundell, Nigel Mansell e, claro, David Coulthard. Nenhum deles era lento. Eram todos muito rápidos, empenhados e pilotos capazes para estarem na Fórmula 1. É muito fácil falar de alguém que é campeão mundial, que ganha sempre e depois criticar o seu companheiro de equipa. É uma comparação fácil, mas que esquece o grande quadro de como é ser metade de uma equipa vencedora de um campeonato. Ganhei dois títulos mundiais em parte porque ‘DC’ [David Coulthard] era um companheiro de equipa muito forte. Apenas um companheiro de equipa pode ganhar o campeonato mundial e para o fazer, normalmente tem de ganhar mais corridas do que os outros, o que inclui vencer aquele que partilha uma garagem com ele. Quando ambos estão no mesmo carro, essa batalha nunca é fácil. Como campeão do mundo, constrói inevitavelmente a equipa à sua volta, deixando o seu parceiro com muito mais trabalho para fazer”.

Em declarações à edição espanhola do Motorsport.com, Häkkinen considera que Bottas merece mais reconhecimento do que aquele que lhe é dado e que o facto de ter Lewis Hamilton ao seu lado na equipa, apenas acrescenta dificuldade ao trabalho do seu compatriota.

“Desde que se mudou da Williams para a Mercedes, sei que Valtteri nunca deixou de se empenhar, aprender e desenvolver-se como piloto. Conquistou nove pódios com a Williams e ajudou-os a alcançar o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Construtores durante dois anos consecutivos, mas também se apercebeu que a Mercedes estava a um nível totalmente diferente. Foi um desafio muito diferente. Como companheiro de equipa de Lewis, ele tem ao seu lado o mais formidável concorrente. Foi surpreendente ver a calma, o controlo e a determinação que Valtteri manteve, o quanto ele continuou a trabalhar apesar do desafio e das críticas fáceis. Apenas se concentra em atacar todos os fins de semana, com toda a força possível, dando o seu melhor para a equipa. Há um mito popular de que ganhar grandes prémios é fácil quando se tem o melhor carro. Isso só mostra que o desafio não é compreendido. Não há nada de fácil em ganhar em na F1, sejam 20 corridas para mim ou nove grandes prémios para Valtteri. É ainda mais difícil quando se tem um múltiplo campeão mundial ao seu lado na garagem. É uma das razões pelas quais tenho a certeza de que Valtteri merece mais reconhecimento pelo trabalho que realizou”.