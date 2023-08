F1, Mika Hakkinen: “Cada geração é melhor do que a anterior” | AutoSport

Muitas vezes damos por nós a tentar imaginar como um piloto de outra geração se daria na atualidade e vice-versa. Mas para Mika Hakkinen, esse exercício é simples de fazer, pois o finlandês considera que as novas geração são sempre melhores que as anteriores.

Os jovens pilotos chegam à F1 cada vez mais cedo e está muito melhor preparados. A componente física, mental e técnica é trabalhada desde tenra idade e os jovens chegam ao topo muito bem preparados. É por isso que Hakkinen considera que as novas gerações são sempre melhores:

“Cada geração é melhor do que a anterior de alguma forma. O que a F1 atual exige aos pilotos mais jovens é incrivelmente intenso, tanto a nível técnico como psicológico, bem como na pilotagem. Temos mais ferramentas à nossa disposição do que no passado e temos de ser extremamente consistentes.”