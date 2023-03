F1, Mika Hakkinen: “Apenas falhas na tecnologia impedirão título de Verstappen” | AutoSport

Com a época prestes a começar multiplicam-se as apostas e os prognósticos para este ano e a tendência é clara: Max Verstappen é o grande favorito. E Mika Hakkinen acredita que apenas falhas na fiabilidade do carro poderão impedir o neerlandês de conquistar o tri.

“Estou muito curioso se a Mercedes encontrou mais velocidade”, disse o finlandês sobre a nova época. “O novo carro funciona, ou ainda há problemas? A Ferrari precisa de ser tão rápida como em 2022, mas o desenvolvimento precisa de ser mais eficiente. Será que a Red Bull Racing vai enfrentar menos capacidade de desenvolvimento devido aos regulamentos e pela penalização do limite orçamental? Para mim, o maior ponto de interrogação no primeiro Grande Prémio não é tanto a velocidade dos carros de corrida, mas a fiabilidade.

A Red Bull Racing construiu uma equipa incrivelmente forte nos últimos anos. Tem todos os recursos de que uma equipa de topo necessita e desenvolveu os melhores nos últimos anos. É precisamente aí que a experiência de Adrian Newey dá os seus frutos. A Max está na sua melhor forma. A equipa sabe o que pode fazer e acredita 100 por cento nele. A única forma de alguém o impedir de ganhar um terceiro título é se a tecnologia o deixar ficar mal. Mas ficaria surpreendido se isso acontecesse este ano”.