F1: Mika Hakkinen acredita que McLaren pode surpreender até ao final do ano | AutoSport

É uma aposta no mínimo surpreendente. Mika Hakkinen acredita que a McLaren pode surpreender ainda este ano, apesar do péssimo arranque de época.

Na sua coluna na Unibet, Hakkinen afirmou que o campeonato estava entregue e que ninguém conseguiria tirar a Red Bull do caminho do título. No entanto, aposta na McLaren para surpresa até ao fim do ano:

“Não acho que alguém seja capaz de os apanhar [Red Bull] este ano. A única surpresa que acho que veremos é o possível progresso da McLaren durante os próximos dois meses, acho que eles vão nos surpreender enormemente. Só em termos de velocidade do carro, eles provavelmente vão desafiar a Red Bull”.

É uma afirmação audaz olhando ao que a McLaren tem feito este ano. Será que Hakkinen fala com conhecimento de causa, ou apenas porque tem uma ligação emocional à equipa? Para já, nada aponta para um possível regresso da McLaren à boa forma.