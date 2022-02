F1: Mika Hakkinen acredita que Lewis Hamilton termina carreira se Mercedes deixar de vencer | AutoSport

A revolução no regulamento técnico da Fórmula 1 pode alterar a ordem das equipas na tabela classificativa. Pensado para aproximar as equipas, as alterações de fundo que assistiremos este ano, podem colocar dificuldades à Mercedes, por exemplo, que dominou os primeiros anos da era turbo-híbrida da disciplina. Para o antigo piloto e campeão do mundo de Fórmula 1, Mika Hakkinen, a manutenção de Lewis Hamilton na competição, está dependente do desempenho do novo monolugar da Mercedes.

“O trajeto de Lewis na Fórmula 1 tem sido realmente longo e há tantos elementos que vão ter peso na decisão quanto à continuação”, disse Hakkinen à Press Association. “Lewis tem confiança. Ele tem vencido, tem estado no topo do pódio e todos têm olhado para ele como, ‘Uau, tu és fantástico’. Pensa que tem de continuar assim, por isso este vai ser um ano muito interessante para ele”. Hakkinen continuou, afirmando que, “os regulamentos da Fórmula 1 mudaram drasticamente. Vai ser uma máquina completamente nova e as hipóteses de os designers não conseguirem uma máquina ótima são grandes. Se isso acontecer a Lewis, vai ser realmente difícil aceitar. Se está no topo da montanha e de repente tiver de voltar a subir a montanha porque não tem o melhor carro, vai ser difícil de controlar. Há muitos pontos de interrogação à volta de Lewis. Não sabemos se ele vai voltar, mas esperemos que ele volte”.