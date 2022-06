F1, Mika Hakkinen: “A Ferrari tem um carro rápido, mas é frágil” | AutoSport

Para Mika Hakkinen, Montreal foi mais uma prova de que Max Verstappen está a controlar este campeonato. O ex-piloto de F1 reconheceu que a Red Bull está demasiado forte neste momento e que a Ferrari tem de melhorar muito para fazer frente à equipa austríaca:

“Não tínhamos qualquer dúvida de que Max estava no controlo do campeonato antes do fim-de-semana e o resultado em Montreal confirma que o pacote da Red Bull é simplesmente demasiado forte neste momento”, escreveu Hakkinen na sua coluna para a Unibet. “Eles têm velocidade em linha recta, bom equilíbrio, e um carro com o qual Max pode trabalhar em qualquer tipo de circuito. Montreal é o tipo de circuito onde se precisa de um pouco de tudo – boa confiança na travagem e desempenho a baixa velocidade, mas forte tração para as rectas onde se pode ultrapassar – e o carro do Max parecia brilhante em todo o lado. O único problema para a Red Bull parece ser a fiabilidade. Mais uma vez, vimos um problema na corrida para Checo Pérez. Isso deve ter deixado a equipa nervosa num dia em que Max precisava realmente de tirar partido de Charles Leclerc a partir do fundo da grelha, pelo que o grande resultado terá sido um alívio para eles. A fiabilidade parece ser a única coisa com que Max, Checo [Perez], e a equipa se precisam de preocupar”.

“A Ferrari tem um carro rápido, mas é frágil”, comentou. “O chefe da equipa Mattia Binotto tem razão em dizer que é melhor ter um carro rápido com alguns problemas de fiabilidade do que um carro lento que termina corridas. Se a equipa conseguir ultrapassar os seus problemas de fiabilidade, Charles e Carlos podem desafiar novamente a Red Bull, embora essa distância de 49 pontos entre Max e Charles não vá ser fácil de diminuir. Não só a Ferrari precisa de ganhar algumas corridas, como também o Max precisa de ter problemas”.