F1, Mika Hakkinen:” A cabeça de Lewis Hamilton não está 100% focada na competição” | AutoSport

Por onde passa o futuro de Lewis Hamilton? A resposta mais provável é a permanência na Mercedes, depois, mas a janela para a Ferrari parece continuar aberta. Hamilton já fez juras de amor à Mercedes e Toto Wolff também olha para Hamilton como um ativo a manter até ao fim da sua carreira. Mas na F1 tudo muda depressa e as renovações entre Hamilton e a Mercedes sempre se arrastaram por um ou outro motivo. Mika Hakkinen questionou a motivação de Hamilton olhando à possibilidade de uma mudança para Maranello.

Segundo o bicampeão finlandês, a mudança de Hamilton para a Mercedes seria uma surpresa, mais nesta fase em que, segundo Hakkinen, Hamilton não está completamente focado na competição:

“Lewis Hamilton ir para a Ferrari seria uma surpresa”, disse Hakkinen à Unibet. “O dinheiro motiva os pilotos? Sei que a cabeça do Lewis já não está a 100 por cento nas corridas. É completamente normal. Mas será que o dinheiro o motiva? Claro que sim, mas há muitos riscos envolvidos. Penso que é muito improvável que ele vá para a Ferrari. Digo sempre que quando as pessoas envelhecem, a ordem dos seus pensamentos muda. As prioridades na vida mudam. Será que o Lewis tem energia suficiente para acordar todas as manhãs, dar tudo por tudo e obter resultados que lhe permitam bater o seu companheiro de equipa? Será esse o futuro certo para ele?”