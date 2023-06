F1: Mick Schumacher vai pilotar o Mercedes W02 em que o seu pai competiu em 2011 | AutoSport

Está confirmado o alinhamento da Mercedes para o ‘Goodwood Festival of Speed’, que se realiza entre os dias 13 e 16 de julho. O piloto de reserva da equipa de Fórmula 1 da Mercedes, Mick Schumacher vai pilotar o W02, o carro com que o seu pai Michael Schumacher competiu durante a época de 2011.

O piloto alemão de 24 anos, que participa pela primeira vez no evento, estará presente tanto no sábado como no domingo do ‘Festival of Speed’, mas não será o único piloto da equipa de Brackley a estar aos comandos dos seus carros. O monolugar do título mundial de construtores de 2021, o W12, vai subir a famosa rampa da propriedade do duque de Richmond com Esteban Gutiérrez ao volante.

Mick Schumacher explicou que “será espetacular conduzir o carro de 2011 do meu pai, o W02, mesmo que seja apenas uma pequena corrida. Só o facto de poder experimentar esta geração de carros será fantástico! Saber que ele conduziu este carro torna-o muito especial e vai trazer muitas emoções. Tive a sorte de conduzir um dos seus carros da Benetton e alguns dos seus Ferraris, mas esta será a primeira vez que estarei ao volante de um Mercedes conduzido por ele. Tenho a certeza que vou sair de lá com um grande sorriso na cara”.

O W02 foi o segundo carro concebido e construído pela Mercedes Grand Prix depois da equipa ter comprado a Brawn GP em 2009. Foi conduzido por Michael Schumacher e Nico Rosberg, que alcançaram o quarto lugar no campeonato do mundo de construtores para a recém formada estrutura. Com Schumacher ao volante, o melhor resultado do carro foi um quarto lugar no Grande Prémio do Canadá.

O W12 não precisa de apresentações e foi o último monolugar da equipa da geração anterior, numa época marcada pelas polémicas e pela decisão do título mundial de pilotos apenas na última volta da última corrida do calendário. Conduzido por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, o carro conquistou 9 vitórias e mais 19 pódios, garantindo para a equipa o recorde do oitavo título consecutivo de construtores.