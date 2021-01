F1: Mick Schumacher sem medo de um possível fraco rendimento da Haas

Apesar da falta de competitividade na Haas em 2020 e possivelmente em 2021, Mick Schumacher não se mostra preocupado com esse fator.

O atual campeão da Fórmula 2 afirmou que “a equipa tem experiência e boas pessoas a trabalhar connosco. Por isso, tenho a certeza de que juntos vamos fazer algo bom. Mal posso esperar por me juntar a eles e começar a trabalhar de perto. Não estou com medo de nada”.

Com o legado do seu pai, Michael Schumacher, sempre na mente de todos, o filho do sete vezes campeão do mundo continua com os ‘pés bem assentes na terra’ e espera que este ano de estreia seja para aprender ainda mais.

“O meu caminho ainda está no início. estou muito orgulhoso de estar na Haas e na Fórmula 1. Agora quero trabalhar e construir algo em conjunto com a equipa”, finalizou Schumacher.