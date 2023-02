F1: Mick Schumacher revela contactos para 2024 | AutoSport

Mick Schumacher diz não estar muito preocupado por não estar no lugar de piloto principal durante esta época, tendo revelado que durante o inverno já mostraram interesse em contar com os seus serviços para a temporada de 2024. Recordamos que o piloto alemão ficou sem lugar na grelha de Fórmula 1 para este ano depois de ter sido substituído por Nico Hülkenberg na Haas, passando a ser piloto de reserva na Mercedes.

“Bem, não há obviamente qualquer garantia [de regressar à grelha em 2024], mas estou numa posição confortável onde sinto que posso aprender, posso extrair o máximo deste ano, mesmo que não esteja a conduzir”, declarou Schumacher após o lançamento do W14 da Mercedes. “Mas com os resultados que mostrei nas categorias júnior, e também na F1, tenho a certeza de que haverá oportunidades. Durante o inverno, algumas pessoas já afirmaram que há interesse, por isso, nesse sentido, não estou muito preocupado”.

Sobre a sua nova função na Mercedes, Schumacher salientou que tendo já pilotado a nova geração de carros no ano passado pode estar numa boa posição para fornecer à Mercedes um bom feedback depois de experimentar as soluções no simulador. “Em primeiro lugar, tenho a experiência de pilotar o carro do ano passado, que é a nova geração. Isso significa que as abordagens que terei no simulador serão muito semelhantes às que os pilotos de corrida terão na pista”, disse Schumacher. “Em termos de comparação direta, serei capaz de explicar melhor os modelos temporais, explicar sobre como o carro se comporta ou se deve comportar e, portanto, ser capaz de mudar e adaptar no simulador muito rapidamente. Esperemos que com isso em mente, seremos capazes de dar à equipa um feedback fiável, mas também um conjunto de opções que funcionarão na pista”, concluiu.