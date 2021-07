F1: Mick Schumacher quer colher os frutos depois das dificuldades deste ano | AutoSport

Mick Schumacher tem sido apontado como possível substituto de Kimi Raikkonen e até de George Russell na Williams, se este rumar à Mercedes, peso embora o facto, de estar na Haas. Já adiantamos hoje, que Raikkonen afirmou que Schumacher estar na Haas pode não ser tão mau, dando-lhe tempo para aprender. O alemão espera que as dificuldades deste ano, possam vir a dar “frutos” nos próximos tempos.

“O trabalho desta época não é em vão. Se não der frutos este ano, será no próximo ano ou nos anos seguintes”, disse o piloto alemão à Auto Motor und Sport. “É por isso que é importante para mim não desistir, mesmo que as coisas pareçam más em pista. Penso que todos nós crescemos e aprendemos, obviamente, com cada fim-de-semana de corrida. Pessoalmente, sinto que tenho vindo a crescer mais com a equipa e é realmente bom poder passar o tempo com a equipa”.

Já em Maio, Ross Brawn tinha elogiado o trabalho de Schumacher: “É evidente que o Haas não é um dos carros mais competitivos da grelha, por isso Mick Schumacher sabia o que iria enfrentar na sua temporada de estreante, mas é preciso fazer o que se pode com o que se tem – e os pequenos momentos contam, como o de hoje [corrida do GP de Portugal], em que ele fez pressão sobre Nicholas Latifi e o forçou a cometer um erro para tomar a posição. Isto foi certamente, uma boa demonstração do seu potencial”.