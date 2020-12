F1: Mick Schumacher preparado para substituir Romain Grosjean

Mick Schumacher está confirmado como piloto da Haas para 2021 e está preparado para assumir esse papel já em Abu Dhabi.

O jovem alemão que ainda luta pelo título de F2, disse que está preparado se a equipa quiser que ele assuma o comando do monolugar americano na última ronda do ano:

“É ótimo se a equipa considerar que estou pronto e eu sinto que estou”, disse Schumacher. “Obviamente, temos três treinos que dão tempo para aprender. Seria um desafio, mas definitivamente acho que poderia conhecer mais o carro para estar ainda melhor preparado para o próximo ano. ”

Mas o chefe da Haas, Guenther Steiner, disse que a equipa americana não vai considerar essa hipótese até que Grosjean tenha confirmado se vai ou não disputar a última corrida da temporada.

“No momento, a situação é: quero ver onde Romain estará na segunda-feira”, disse Steiner. “Foi isso que acordei com ele. Para já não considero qualquer substituto. Temos pilotos suficientes em espera que podem pilotar, então não estou preocupado com isso e apenas tomaremos essa decisão se soubermos a 100% que Romain não pode. Se ele conseguir terminar o seu percurso com a Haas com uma última corrida, é o que eu gostaria e é o nosso objetivo”.