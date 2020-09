F1: Mick Schumacher pode rodar no Nurburgring

Depois de ter guiado o Ferrari F2004 com que o seu pai foi Campeão do Mundo de Fórmula 1, Mick Schumacher, pode realizar uma sessão de treinos livres no Nurburgring, no próximo mês. Antes de Mugello, havia rumores de que o (agora) líder do campeonato de Fórmula 2 iria rodar, isso não sucedeu mas Mattia Binotto já confirmou que o pilotos da Academia Ferrari irá participar em treinos livres ainda esta temporada, algo que deve suceder ao volante de um Alfa Romeo. Tudo aponta para o Nurburgring, mas nada está confirmado.