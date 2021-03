F1, Mick Schumacher: “Orgulhoso por trazer este nome de volta à competição”

Mick Schumacher será um dos pilotos em destaque este ano, por ser a sua estreia e por ser filho do grande Michael Schumacher. O alemão não escondeu o orgulho de trazer de volta à F1 o mítico nome que marcou uma era, sem acusar a pressão que isso pode acarretar:

“Eu nunca disse que era pressão”, disse Schumacher. “E tenho quase a certeza que nunca o direi porque estou muito feliz por carregar este nome de volta à Fórmula Um. Estou muito orgulhoso disso. É como um impulso para mim. Dá-me motivação todos os dias para trabalhar o máximo que posso”.

O jovem referiu alguns fatores que podem ser importantes para ter sucesso:

“O maior factor, que eu já faço há muito tempo, é querer ter uma ligação muito forte com a equipa. E é realmente isso que eu também pretendo. Ser mentalmente tão forte quanto podemos ser em todas as situações é também realmente importante. Estamos apenas no início da temporada, e espero que seja capaz de colocar em prática o que aprendi nos meus últimos anos e ser capaz de atuar a um nível elevado”.

“Gosto de falar dos meus pontos fortes e não das minhas fraquezas. Penso que todos gostam de fazer isso. Por isso, penso que, em geral, a minha capacidade em corrida é muito boa. Penso que a relação que tenho com a equipa é muito positiva. E estou muito feliz com isso, por ser capaz de construir rapidamente uma relação com a equipa. E depois tento melhorar em todos os aspetos. É realmente isso que quero fazer. E vou trabalhar para isso. E vou dar tudo o que tenho”.