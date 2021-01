F1, Mick Schumacher: “Não há grande diferença para as categorias de iniciação”

Mick Schumacher será um dos estreantes da época 2021 na F1. O jovem alemão considera que não há grandes diferenças entre a F1 e as categorias de iniciação em termos de competitividade.

Schumacher considera que a adaptação relativamente fácil, mas os treinos livres que fez ajudaram a que conseguisse estar preparado para o desafio que irá enfrentar:

“É óptimo estar na Fórmula 1 e é ótimo estar a pilotar com grandes pilotos mas, para ser honesto, não é uma grande diferença para as corridas de iniciação”, disse o jovem de 21 anos. “Obviamente, todos os anos têm sido competitivos”.

“É estranho a primeira vez que se entra num TL1, no momento toda a gente tem pilotado durante toda a temporada e somos o recém-chegado, mas penso que com certeza vai mudar no próximo ano e irei sentir-me muito mais preparado”

“O FP1 [passeio] era realmente para ter esse primeiro gosto e depois o teste de jovem piloto era realmente para mim trabalhar em certas coisas como corridas longas que, obviamente, vão ser muito importantes”.