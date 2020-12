F1, Mick Schumacher: “Muito feliz pelo teste”

Mick Schumacher, que será em 2021 piloto da Haas, completou hoje ,ais uma sessão de testes ao volante do monolugar americano.

O alemão estava visivelmente feliz e falou um pouco do seu dia:

“Sinto-me muito bem”, disse Schumacher. “Obviamente, estou muito contente por ter conseguido fazer tantas voltas. Nem sempre é um dado adquirido nos testes. Concentrámo-nos em fazer uma boa quantidade de voltas o que foi muito positivo. O ponto-chave foi compreender um pouco mais os pneus. Para isso, os stints longos foram muito bons.”

“Agora tenho um bom conhecimento do que preciso de fazer, embora os pneus possam ser um pouco diferentes no próximo ano. Sinto-me muito confortável, sei que a equipa está feliz, o que é bom. Fiquei realmente feliz por estar no carro e foi divertido de conduzir. Estou realmente ansioso pelo próximo ano”.

O desempenho de Schumacher impressionou o director de engenharia da Haas, Ayao Komatsu, que disse: “Os seus procedimentos melhoraram à medida que o dia avançou, ao ponto de ele estar a um nível bastante bom.

“Estamos muito felizes. A sua atitude foi excelente, assim como a sua compreensão do programa, a sua compreensão do carro e o seu trabalho com os engenheiros para melhorar a sua gestão de pneus”.