F1, Mick Schumacher ‘marca pontos’ e pode ficar na Haas em 2023 | AutoSport

Depois de um período verdadeiramente complicado em que se ficou a pensar que dificilmente Mick Schumacher não iria conseguir manter-se na Haas, e provavelmente na F1, o piloto alemão, depois da ‘tragédia’ do GP do Mónaco em que destruiu mais um monolugar da Haas, tem vindo a mudar a sua atitude e está um piloto bem mais ponderado entre o risco e a recompensa.

Nesse contexto, Guenther Steiner, em declarações ao Motorsport.com, já deixou claro que ‘este’ Mick Schumacher é candidato a ficar na equipa em 2023: “sim, ele pode ficar, já conhece a equipa, são dois anos, tem essa vantagem. Fomos buscar o Kevin (Magnussen) porque ele já conhecia a equipa” começou por dizer Steiner, que já ‘vê’ outro piloto: “não bateu, marcou pontos, pode ficar…”

As outras hipóteses são o experiente Nico Hulkenberg, Antonio Giovinazzi, que vai fazer um treino livre em Austin, ou talvez Robert Shwartzman. Pietro Fittipaldi, que substituiu o lesionado Romain Grosjean nas duas últimas corridas de 2020, foi confirmado no 1º treino livre no México e Abu Dhabi, mas não parece ser candidato a ficar com o lugar.