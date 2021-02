F1: Mick Schumacher já fez o assento na Haas

Mick Schumacher já esteve na fábrica da Haas a preparar o seu assento para a época 2021. O jovem alemão é a estrela da equipa e ainda não começou a época.

O piloto esteve com os engenheiros da equipa na sempre delicada preparação do assento, que demora tempo e paciência. No final Schumacher estava entusiasmado:

“Estou aqui na fábrica, felizmente tive a oportunidade de vir aqui agora. O assento está pronto”, disse ele num vídeo nas redes sociais. “Consegui reencontrar todos os rapazes, o que foi ótimo depois de os ter visto antes do Natal pela última vez. Estou feliz por estar aqui e finalmente estar perto de voltar para o carro, por isso estou realmente ansioso por isso”.