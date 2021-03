F1: Mick Schumacher irá estrear o VF-21

Mick Schumacher será o primeiro piloto da Haas a experimentar o novo monolugar da equipa, o VF-21.

O jovem alemão será o primeiro a ir para a pista na sexta-feira, 12 de março, com a Haas a dividir os três dias pelos pilotos. Schumacher fará a sessão da manhã dos dias 12 e 14, alternando com Mazepin, que fará a primeira sessão do dia no sábado (13).

A Haas fará a apresentação do carro no pit lane do circuito do Bahrein, momentos antes do arranque dos testes.

Dia1 – Sexta-feira, 12 de Março: Schumacher (manhã) / Mazepin (tarde)

Dia2 – Ssábado, 13 de Março: Mazepin (manhã) / Schumacher (tarde)

Dia3 – Domingo, 14 de Março: Schumacher (manhã) / Mazepin (tarde)