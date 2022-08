F1, Mick Schumacher: “Estou pronto para a Ferrari” | AutoSport

Mick Schumacher está na sua segunda época na Haas e não se pode dizer que tenha já convencido os críticos. O jovem alemão passou por algumas dificuldades no arranque da época e com dois acidentes graves, além de outros pequenos erros, fez a sua equipa gastar muito dinheiro. Mas com os primeiros pontos (Grã Bretanha e Austria) veio uma dose reforçada de confiança. Schumacher subiu o nível e aos olhos de alguns, terá ainda que evoluir um pouco para almejar a equipas de topo, mas Mick pensa de outra forma.

O jovem alemão tem contrato com a Ferrari e, desafiado a dizer se estava pronto para os desafios da Scuderia, respondeu afirmativamente:

“”Sim, sim e sim. Estou pronto. Mesmo que os nossos carros (Ferrari e Haas) não sejam os mesmos. Cresci com a Ferrari desde 2019 e conheço os procedimentos. Teria todo o gosto em mostrar do que sou capaz”, disse o alemão à publicação espanhola AS. “És tão bom quanto a tua última corrida. Não podemos dar um passo atrás. O objetivo é ficar melhor e mais rápido”, continuou Mick Schumacher que completou, afirmando que sabe lidar com a pressão: “Por vezes atuo melhor sob pressão. É uma coisa boa, porque se lutas pelo campeonato, tens muita pressão”.