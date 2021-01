F1, Mick Schumacher: “Este era um sentimento que me faltava há muito”

Mick Schumacher regressou ontem ao volante do Ferrari SF71H, 120 dias após a sua primeira pilotagem no monolugar. Isso teve lugar num teste a 30 de setembro de 2020, quando conduziu o carro 2018 no mesmo dia que os colegas da Academia da Ferrari, Callum Ilott e Robert Shwartzman, como parte do programa #RoadToF1. Este ano, o alemão vai correr na Fórmula 1 com a equipa Haas F1 – e pilotou para a sua nova equipa há um mês e meio, ao volante da Ferrari VF20 no Teste de Jovens Pilotos em Abu Dhabi, conhecendo a equipa antes da sua estreia na corrida no Bahrein, no final de março.



Mick Schumacher rodou sem problemas enquanto trabalhava na primeira parte do programa concebido pelos engenheiros da Scuderia. Tal como os outros pilotos que estiveram ao volante durante os últimos dias, também o alemão praticou arranques e deu um bom número de voltas – mais de 50 – para se familiarizar de novo com um Fórmula 1.

Para o filho do sete vezes Campeão Mundial Michael Schumacher, esta foi a sua quinta saída ao volante de um carro feito em Maranello. A sua estreia global aconteceu em 2019, quando deu uma volta no SF90 no primeiro de dois dias duma sessão de testes no Bahrein. Mais tarde, nesse mesmo ano, Mick conduziu um F2004 num espetáculo no sábado do Grande Prémio da Alemanha em Hockenheim. Foi uma viagem emocionante tanto para ele como para a multidão, que prestou homenagem tanto a ele como ao seu pai. O piloto nascido em 1999 teve então a oportunidade de conduzir novamente o mesmo carro durante algumas voltas em Mugello no domingo 13 de setembro, apenas algumas horas antes do início do Grande Prémio da Scuderia Ferrari #1000. Finalmente, no dia 30 do mesmo mês, teve a sua primeira oportunidade de conduzir o SF71H com o qual se reuniu hoje.

“Finalmente, sentar-me novamente num carro de corrida é um sentimento que me faltava muito. Penso que hoje tem sido definitivamente um dia positivo na pista. Conseguimos passar todo o programa que tínhamos agendado sem quaisquer problemas e foi claramente muito útil poder passar tanta quilometragem ao volante de um carro, tendo em vista a próxima temporada que terá início dentro de cerca de um mês e meio com os testes de pré-época.

O SF71H é um carro de 2018, mas o seu comportamento na pista e os sentimentos que transmite ao condutor são muito semelhantes, tanto em termos do seu comportamento na pista como em termos de stress físico. Isto torna-o uma excelente base quando se trata de preparação para a nova estação. Conduzir em Fiorano é sempre ótimo de qualquer forma, porque a pista é técnica e exigente.

Foi um prazer voltar a encontrar-me com os engenheiros e mecânicos com quem trabalhei em Setembro passado e mal posso esperar para voltar a entrar no carro amanhã”, disse Mick Schumacher.