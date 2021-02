F1: Mick Schumacher e um sonho chamado Ferrari

Mick Schumacher vai estrear-se este ano na F1 mas não esconde o sonho de chegar à Ferrari.

O jovem alemão vai começar a sua aventura na Haas e ainda tem muito pela frente até almejar um lugar na Scuderia, mas Schumacher não esconde esse desejo:

“Estou muito feliz por estar em Haas”, disse ele ao La Stampa. “É a minha estreia na Fórmula 1 e gostaria de o fazer da melhor forma possível”. Então depois, veremos o que o futuro tem reservado para mim. Não o nego, seria um sonho conduzir um Ferrari como o meu pai fez no passado”.

“Sempre pensei nisso”, disse ele. “Comecei a acreditar nisso depois do sucesso na F3. Na F2, tive problemas no início, mas no ano passado ganhei e aqui estou eu”.

Sebastian Vettel tem ajudado Schumacher no que pode e o jovem alemão tem se mostrado agradecido por esta ajuda:

“Seb e eu conversamos regularmente”, disse ele. “Ele tem uma grande experiência e dá-me conselhos”. Ele mantém um olho em mim”.