F1: Mick Schumacher e Robert Shwartzman, as futuras estrelas da Ferrari

A academia de jovens pilotos da Ferrari tem dado grandes talentos nos últimos tempos, sendo Charles Leclerc o piloto mais em destaque. Mas outros jovens começam a despontar.

Mick Schumacher e Robert Shwartzman são dois jovens talentos que começam a dar nas vistas. Schumacher, filho do grande Michael, evidenciou-se na F3 europeia onde foi campeão, tal como na F2 este ano. Com lugar assegurado na Haas, o jovem alemão tem agora oportunidade de provar o seu valor.

O chefe da Academia Ferrari Marco Matassa falou da abordagem inteligente que Mick usou este ano:

“Schumacher percebeu que num campeonato sem um favorito claro, a chave era a consistência”, disse Matassa. “Ele mostrou um crescimento psicológico impressionante. Cometeu erros mínimos e calculou em que corridas devia atacar e correr riscos e que corridas deveria contentar-se com menos pontos e pilotar com mais cautela. Especialmente na segunda metade da época, isto começou a dar frutos porque enquanto os seus rivais se deparavam com problemas, ele estava a acumular os pontos. Como as coisas correram bem, a época lembrou-me de 2018, quando Mick ganhou o campeonato europeu de Fórmula 3 com um início cauteloso seguido de uma série de vitórias. Nas primeiras corridas deste ano ele não foi perfeito, mas a partir de meados da época ele nunca mais cometeu erros”.

Também Shwartzman é visto como uma estrela do futuro. O jovem russo tem se destacado nas categorias de iniciação. Campeão na Toyota Racing Series e na F3, foi quarto classificado na época de estreia na F2 provando todo o seu potencial:

“[Em 2020] não aprendemos nada sobre Shwartzman que ainda não soubéssemos”, disse Matassa, citado pela Motorsport Week. “Ele é um animal nas corridas. Ele provou-o o ano passado na Fórmula 3, ganhando o título na sua época de estreante e confirmou-o agora na Fórmula 2. O início da sua época foi quase perfeito. Depois, algumas corridas a mais puseram-no fora de disputa pelo título, mas conseguiu quatro vitórias. Ele fica na F2 no próximo ano com a Prema porque deve fazer mais um ano na categoria e espero que ele conquiste o título em 2021”.