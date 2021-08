F1: Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi deverão manter lugar nas respetivas equipas | AutoSport

Durante a primeira metade da época foram surgindo rumores de que Mick Schumacher poderia estar a caminho da Alfa Romeo, podendo ficar com o lugar de Antonio Giovinazzi, mas Mattia Binotto deixou claro que uma mudança no final do ano é altamente improvável.

O responsável italiano pretende manter o alemão na Haas e mostrou-se agradado com Giovinazzi pelo que não deverá operar qualquer mudança:

“Este ano tem sido mais difícil para os pilotos da academia Ferrari, mas temos de dar tempo aos jovens para crescerem”, disse ele ao La Gazzetta dello Sport. “A primeira temporada de Mick Schumacher é para aprender sem pressão, e estamos atualmente a discutir com Haas para o confirmar lá. Giovinazzi continua a ser o nosso piloto de reserva – a primeira alternativa aos nossos pilotos Ferrari. Ele está a mostrar crescimento todos os anos e espero que ele possa ficar na Alfa porque merece”.