F1, Mick Schumacher: “Disseram-me que sou parecido ao meu pai” | AutoSport

Mick Schumacher não esconde a admiração e o respeito que tem pelas conquistas do seu pai. O jovem alemão não parece incomodado por viver na sombra do nome Schumacher e abraça o legado do seu pai com orgulho. Mas Mick também já começa a receber elogios pelo seu trabalho.

Agora na F1, Mick começa a entender a exigência da competição e isso faz com que tenha ainda mais admiração pelo que o seu pai conquistou:

“Há mais um momento que não vou esquecer: o lançamento do documentário sobre a vida do meu pai na Fórmula 1 na Netflix foi um momento especial para mim este ano.” disse ao Frankfurter Allgemeine Zeitung.” Além dos sucessos, este filme também mostra a parte humana do meu pai. Acho que é muito, muito bem feito. Mas ao mesmo tempo é extremamente difícil para mim assistir ao filme. Isso mostra quanto sentimento existe.”

“Não gosto de me comparar com os outros, prefiro tentar seguir o meu caminho. Disseram-me que somos muito parecidos. Tenho o maior respeito pelo que o meu pai conquistou; Ele teve que trabalhar muito para conseguir as suas vitórias e campeonatos, nada lhe foi dado. Isso impressiona-me, o poder e energia que ele mostrou, a concentração para estar sempre 100 por cento envolvido. Eu acredito que vou beneficiar com isso.“