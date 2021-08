F1: Mick Schumacher destaca pequenas conquistas num ano difícil | AutoSport

Mick Schumacher está limitado com os meios que a Haas dispõe, para poder mostrar os seus atributos. Em relação ao seu desempenho, quase não se consegue comparar com Nikita Mazepin, mas o alemão tem despertado algum interesse de outras equipas. Schumacher, em forma de avaliação da primeira metade do ano, afirmou que serve-se dos seus erros, que são normais em estreantes na disciplina, para evoluir.

“Penso que no geral estou bastante feliz [com a primeira metade da temporada]. Obviamente, é bastante duro porque sabíamos que seria difícil para nós lutar por pontos, mas conseguimos chegar por uma vez à Q2. Este é o meu grande destaque. É importante para mim cometer erros, porque com os erros aprende-se”.

As pequenas conquistas com um carro “subdesenvolvido” são realçadas pelo piloto, que se serve desses momentos para aguentar as dificuldades que a equipa sentiu e que ainda sentirá até ao fim da época.

“É duro, mas temos de perceber que mesmo com um carro ainda subdesenvolvido, fomos capazes de entrar no Q2, por isso são aqueles pequenos momentos pelos quais estamos a lutar. Esperamos poder ter alguns fins de semana que sejam melhores e temos de aceitar os fins de semana que são piores para nós”.