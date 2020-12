F1, Mick Schumacher ‘defende’ Lewis Hamilton

Depois de Max Verstappen ter dito recentemente que “90 por cento” de todos os pilotos de F1 poderiam ganhar ao volante de um Mercedes,

Mick Schumacher veio a público ‘defender’ Lewis Hamilton, sugerindo que quando as pessoas criticam o tipo de domínio de que o seu próprio pai Michael, e agora Lewis Hamilton, “ignoram muitas coisas. Quando olhamos para campeões que são muito dominantes durante certos períodos, há muitas vezes o risco de ignorarmos as coisas”, disse o alemão de 21 anos ao jornal Corriere della Sera: “Por exemplo, esquecemos-nos muitas vezes do trabalho que alguém tem de investir, da energia que é necessária e do talento que é preciso ter para poder dominar desta forma. Esta discussão aplica-se tanto a Lewis Hamilton como ao meu pai. Não há nada de óbvio em ter muito sucesso. Só vemos a ponta do iceberg que se mantém por cima da água e não tudo que está por baixo”.