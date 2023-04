F1: Mick Schumacher com mais trabalho na Mercedes | AutoSport

Com a vinda da Fórmula 1 para o continente europeu, Mick Schumacher vai passar a ter mais trabalho no seio da equipa Mercedes. O piloto de reserva irá testar pela equipa no simulador, segundo o que o Auto Motor und Sport avançou recentemente.

A Mercedes deverá apresentar nas próximas corridas as tão aguardadas atualizações ao W14, querendo dar um passo em frente e aproximar-se da Aston Martin e Red Bull, mas por outro lado, os responsáveis da Alpine acreditam que podem desafiar a Mercedes com as próximas atualizações. Como tal, podemos assistir a algumas alterações na ordem da classificação depois desta janela de paragem. George Russell salientou que a equipa provavelmente encontrou “mais ganhos nas últimas duas ou três semanas” do que “durante todo o inverno”, fruto do muito trabalho de simulação.

A paragem de quase um mês entre o Grande Prémio da Austrália e o do Azerbaijão possibilita uma maior carga de trabalho nas fábricas das equipas, preparando o terreno para a apresentação de muitos desenvolvimentos nas próximas rondas do calendário da Fórmula 1.