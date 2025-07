F1: Mick Schumacher com conversas “muito positivas” com a Cadillac

Schumacher, que correu pela última vez na F1 com a Haas em 2022, tem atuado como piloto reserva da Mercedes e atualmente corre pela Alpine no Campeonato Mundial de Resistência. Ele acredita que tem assuntos pendentes na F1, apesar de ter perdido o seu lugar na Haas devido a um desempenho inconsistente e vários acidentes.

“Sim, claro, as discussões estão em andamento”, disse Schumacher, citado pelo Motorsport.com. “A comunicação tem sido muito positiva até agora. E eles já contrataram um número fantástico de pessoas para o projeto. É uma honra fazer parte disso, negociar com eles, e é uma ótima posição para se estar.”

Mick Schumacher confirmou que está em negociações «muito positivas» com a Cadillac sobre um possível regresso à Fórmula 1 em 2026, quando a equipa americana se juntar ao grid. A Cadillac ainda não decidiu a sua formação de pilotos, com Schumacher, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Zhou Guanyu, Felipe Drugovich e Frederik Vesti todos em consideração.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros