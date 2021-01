F1: Mick Schumacher com apoio extra da Ferrari

Cada vez mais a Ferrari parece focar-se no seu programa de jovens pilotos. Charles Leclerc é uma das suas mais recentes estrelas, com Mick Schumacher também a ser uma estrela em ascensão, vencendo a Fórmula 2 em 2020 e em 2021 vai fazer a sua estreia na Fórmula 1 com a Haas.

Assim sendo, a Ferrari já colocou Jock Clear, um dos mais experientes engenheiros da Ferrari, a ajudar as jovens estrelas. Desde 2019 que tem sido ‘treinador’ de Charles Leclerc e agora, segundo Mattia Binotto disse ao motorsport-total.com, “queremos usá-lo para ajudar os jovens pilotos da Academia de Pilotos da Ferrari. O papel do Jock é ajudar no desenvolvimento dos pilotos para eles conseguirem mostrar o seu potencial. Ele ajuda a ver as linhas em pistas, onde travar, onde acelerar, como utilizar os pneus, etc”.

Jock Clear está na Fórmula 1 há mais de 25 anos. Começou como engenheiro de corrida na Lotus de Johnny Herbert, venceu o título mundial na Williams com Jacques Villeneuve e também trabalhou com Michael Schumacher e Lewis Hamilton na Mercedes, acabando por se mudar para a Ferrari em 2015.