F1, Mick Schumacher: “As diferenças não são grandes” | AutoSport

Mick Schumacher é mais um dos pilotos que considera não serem grandes as diferenças entre os carros do ano passado e os de este ano. O jovem piloto alemão, que vai entrar na sua segunda temporada na F1 comentou as diferenças de um ano para o outro e revelou que o segredo para bons resultados estará nos detalhes:

“Não diria que as diferenças são como a noite e o dia”, disse Schumacher aos media, quando questionado sobre o comportamento dos carros. “Ainda andamos em círculos e depressa! Penso que no geral, sem entrar demasiado em pormenores, temos de nos readaptar. Temos de analisar as coisas de forma diferente e provavelmente abordar as coisas de forma diferente. Haverá preocupações diferentes em relação ao ano passado, e trata-se apenas de ser um dos pilotos mais rápidos a analisá-las e a compreendê-las para que, no final, ter as ferramentas de que preciso para sobreviver à corrida da forma correta”.

“Penso que o principal é o peso”, disse ele. “Obviamente que isso se sente em quase todas as curvas – na maior parte das vezes em curvas de baixa velocidade. Mas, no geral, gosto de pilotar estes carros. Penso que o sentimento inicial é positivo”.