F1, Mick Schumacher: “Arrogante dizer que se pode vencer num Mercedes” | AutoSport

Qualquer piloto pode vencer num Mercedes. É uma afirmação frequentemente usada nas caixas de comentários mas que nem sempre corresponde à verdade. Mick Schumacher abordou esse tema de forma muito racional e correta, pois segundo o jovem alemão, é arrogante afirmar isso sem nunca ter pilotado o carro.

Para um piloto lutar pelo título precisa de um bom carro, para dominar um ano é preciso um carro excelente e mais ainda para dominar uma era. Mas pode ser injusto atribuir o mérito todo aos engenheiros esquecendo a “peça” que faz a diferença na pista… o piloto. Mick Schumacher referiu isso mesmo:

“Todos merecem o seu lugar na Fórmula 1”, disse Schumacher à Auto Motor und Sport. “Qualquer um tem qualidade. Mas só sabe se pode ganhar uma corrida num Mercedes quando se senta de facto no carro. Seria arrogante dizer isso sem conhecimento de causa”.

Quanto ao seu futuro, Schumacher está apenas focado na próxima época e em conseguir bons resultados. Se assim for, as oportunidades surgirão:

“O meu foco está no próximo ano”, disse ele. “Tudo o resto está demasiado distante. “Primeiro tenho de ter um bom desempenho no próximo ano. Se for esse o caso, posso olhar mais para o futuro”.