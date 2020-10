F1: Mick Schumacher ansioso por estrear-se com adeptos nas bancadas

Mick Schumacher vai fazer a sua estreia num fim de semana de Grande Prémio de Fórmula 1 na ronda da Alemanha, o Grande Prémio do Eifel, no Nürburgring. O jovem piloto, filho de Michael Schumacher, já esteve em testes com o monolugar de 2018 da Ferrari (Ferrari SF71H) para se ambientar a um carro desta categoria.

No Grande Prémio de Eifel, as bancadas terão público, com o evento a poder receber cerca de 20 mil adeptos. Aliado a estrear-se em casa, o fator dos adeptos é motivo de satisfação para o jovem alemão: “Estou ansioso por Nürburgring e muito satisfeito por ter adeptos lá”.

Em termos de venda de bilhetes para a sexta-feira, o dia em que Schumacher vai estar ao volante do C39 da Alfa Romeo Racing na primeira sessão de treinos livres, o diretor do circuito, Mirco Markfort, afirmou à Sport1: “Estamos quase esgotados nesse dia. Tem havido constante atividade no nosso website“.