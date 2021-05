F1: Mick Schumacher ajudado por Sebastian Vettel | AutoSport

Mick Schumacher tem tido uma ajuda especial na sua estreia na F1. Sebastian Vettel tem apoiado o jovem alemão na sua primeira época no Grande Circo.

Não é segredo que Michael Schumacher é o ídolo de Vettel e que os dois criaram uma ligação forte. É essa ligação que está a aproximar Mick Schumacher e Vettel, que tem feito questão de apoiar o filho do seu ídolo, como admitiu o jovem.

Schumacher revelou que Vettel lhe deu muitos conselhos no início da sua carreira na F1, e sente que há muito que pode aprender com o piloto da Aston Martin.

“Tenho um enorme respeito por ele, e obviamente, penso que podemos chamar-lhe uma amizade, o que é muito agradável para mim”, disse Schumacher. “Ele tem tanta experiência e há tantas coisas que eu posso aprender com ele. Penso que o maior conselho que ele me deu foi nunca esquecer porque estou aqui. E isso é porque adoramos o desporto. Quando se perde isso, está-se no lugar errado. Por isso, estou a desfrutar da minha vida. Estou a fazer a melhor coisa do mundo. Penso que é ótimo ter alguém como ele a dar-me conselhos aqui e ali”.

“A equipa é uma grande, grande parte do meu desenvolvimento, mas é também uma grande parte da minha confiança”, disse Schumacher.

” Eles têm uma enorme confiança em nós como pilotos. Eu tenho uma enorme confiança na minha equipa. Esse vínculo está a construir-se de forma rápida e isso vai fazer a diferença no final, onde se encontrará sempre esse tempo extra de volta, porque há uma ligação forte com a equipa.”