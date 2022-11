F1: Mick Schumacher acredita no regresso em 2024, “se não for antes, em 2023” | AutoSport

Mick Schumacher ficou sem lugar na Haas e com a confirmação de Logan Sargeant na Williams, depois do norte-americano ter conseguido os pontos necessários para a superlicença, o piloto alemão ficou sem espaço na grelha da Fórmula 1 para a próxima época. No entanto, Schumacher acredita no regresso ao lugar de piloto principal em 2024, se isso não acontecer antes, salientou.

“Não parecia ser a última corrida da época e não parecia ser a minha última corrida”, disse Mick Schumacher após a corrida em Abu Dhabi. “Estou decidido a regressar em 2024, se não for mais cedo, em 2023”.

O piloto, que segundo alguma imprensa alemã terá ficado a saber da decisão da Haas em não prosseguir com a parceria apenas na quarta-feira passada, pouco antes do anúncio oficial da equipa, afirmou que o regresso em 2023 à F1 pode acontecer não como piloto principal, “mas sinto-me confiante de que serei capaz de conseguir algo. Sinto que mostrei o meu ritmo e sei que muitas pessoas estão contentes com o meu desenvolvimento”.

O interesse pode vir da Mercedes, que depois de ter ficado sem Nyck de Vries – que será piloto da AlphaTauri – e Stoffel Vandoorne – que após o fim da equipa da Mercedes na Fórmula E, foi contratado pela DS – como pilotos de reserva e desenvolvimento, além do mais que possível contrato de Daniel Ricciardo com a Red Bull, um dos pilotos apontados como candidato a substituir os dois pilotos nessa função, pode apostar no jovem alemão para ser o seu terceiro piloto em 2023.