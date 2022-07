F1, Mick Schumacher à espera de mais pontos em Paul Ricard | AutoSport

Mick Schumacher está a atravessar um grande momento de forma nas últimas semanas, tendo conquistado pontos em duas corridas consecutivas, e o germânico espera dar seguimento a este registo impressionante.

O piloto da Haas diz estar a sentir-se bastante confortável com o carro e sente que a equipa norte-americana se está a aproximar a passos largos da Alpine.

“Todos os fins-de-semana estamos a melhorar a nossa preparação e penso que nos estamos a aproximar da Alpine a cada fim-de-semana e é mais ou menos por aí que anda o nosso objetivo”.

Mick Schumacher sente que não tenha mudado a sua abordagem nas últimas corridas, embora a sua mudança repentina de resultados.

“Penso que é apenas uma questão de ser coerente com o que estamos a fazer. E penso que começamos sempre com um bom ‘set-up’, e de imediato tive uma boa sessão, por isso penso que é o que pretendemos aqui [em França],[…] construir bem o fim-de-semana a partir do zero, para que possamos ser basicamente consistentes, saber o que precisamos de mudar e saber o que temos no nosso carro, digamos”, acrescenta Mick.

“Vai estar muito quente. Penso que consigo lidar com isso. Portanto, espero que prove que tenho razão e que sejamos capazes de marcar mais alguns pontos e tenhamos algumas batalhas em pista”, responde o piloto de 23 anos quando questionado se as características do circuito seriam favoráveis ao seu VF-22.

Eduardo Moreira