F1, Mick Doohan: “Jack está agora numa equipa mais comprometida com os contratos”

Mick Doohan, lenda do motociclismo e pentacampeão mundial de MotoGP, criticou duramente a Alpine pelo tratamento dado ao seu filho, Jack, durante a temporada de 2025 de Fórmula 1. Em declarações ao jornal espanhol Marca, o australiano classificou a situação como injusta e considerou que a decisão de substituir Jack estava tomada antes mesmo do início do campeonato.

Jack Doohan estreou-se pela Alpine no GP de Abu Dhabi de 2024 e foi confirmado como titular para 2025, a par de Pierre Gasly. Contudo, a contratação de Franco Colapinto, por iniciativa de Flavio Briatore, gerou rapidamente rumores sobre a sua substituição. Após apenas seis corridas, Jack foi efetivamente afastado, sendo relegado para piloto reserva até ao fim da época. Em janeiro de 2026, a Alpine e o piloto chegaram a um acordo mútuo para a rescisão do contrato.

Depois de uma tentativa falhada de ingressar na Super Formula japonesa, Jack assegurou uma nova oportunidade como piloto reserva da Haas para 2026, além de competir agora no ELMS, nos LMP2.

Mick Doohan, em entrevista ao jornal Marca, sobre o tratamento da Alpine ao filho:

“Eu realmente não posso comentar, mas acho que foi injusto. Foi desde o início. Eles substituíram um piloto antes mesmo de a temporada começar. E, basicamente, foi isso. O meu filho tinha um contrato de longo prazo; ele foi o primeiro piloto júnior da Alpine a chegar. Ficou claro, por razões que não posso dizer, que foi tomada uma direção diferente. E é tudo. O Jack é um jovem forte, e o plano dele é… Ele está a correr agora, em Barcelona [na European Le Mans], com um carro de corrida. Ele está agora na Haas F1, como piloto reserva, a tentar garantir um lugar — e numa equipa que é mais comprometida com os contratos.”