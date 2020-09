F1, Michael Masi responde a Hamilton: “Se houve uma infração os comissários vão investigar”

O diretor de corrida da Fórmula 1, Michael Masi, respondeu às afirmações de Lewis Hamilton de que a FIA está a “tentar travá-lo” – CLIQUE AQUI PARA LER AS DECLARAÇÕES DE HAMILTON.

Em Sochi, Hamilton recebeu uma dupla penalização de cinco segundos porque simulou arranques fora da zona designada para o efeito, durante a volta de acesso à pré-grelha. Inicialmente foram-lhe também atribuídos dois pontos de penalização na licença como parte da infração, mas os comissários mais tarde retiraram esses pontos e multaram a equipa da Mercedes, mas não antes do líder do campeonato ter acusado a FIA de o tratar de forma injusta, em palavras à Sky Sports.

Assim, de acordo com Masi “a minha porta está sempre aberta a ele e a todos os pilotos que queiram levantar questões. Fico mais do que feliz por discutir algo, mas penso que da perspetiva da FIA, estamos lá como regulador desportivo para administrar os regulamentos”.

“Temos comissários, como num sistema judicial independente. Portanto , se houve uma infração, não importa se do Lewis Hamilton ou de qualquer outro dos 19 pilotos, eles vão considerar.”, afirmou o diretor de corrida da Fórmula 1.

“O local de prática dos arranques é obviamente muito específico do circuito e detalhado nas notas do evento. Assim, em todos os outros eventos, o Lewis cumpriu, juntamente com todos os outros pilotos, os requisitos do local onde efetuam os arranques de treino. A razão pela qual determinamos esse local é para a segurança de todos os pilotos, e também para que todos estejam cientes do que está realmente”, explicou Masi.

Masi também explicou a dupla penalização de Lewis Hamilton: “Houve uma violação de dois elementos do regulamento que foram destacados. Um é o artigo dentro das notas do diretor de prova, o segundo é o Artigo 36.1 do Regulamento Desportivo que estabelece que se deve manter uma velocidade constante na saída das boxes, sendo a saída das boxes definida por onde as luzes vermelhas estão até à linha de Safety-Car“.