F1: Michael Masi não é fã de comissários permanentes | AutoSport

As decisões dos comissários da FIA têm sido amplamente debatidas e muitas vezes criticadas. Recentemente Jacky Ickx afirmou que a maioria dos comissários não tinha experiência em pista e tomavam decisões como se fossem acidentes de trânsito. Há uma tese que defende que o quadro de comissários devia ser permanente, opinião não partilhada por Michael Masi, diretor da FIA.

“Acho que vão encontrar, e houve algumas palavras sábias sobre aqueles que operaram sob um painel de comissários permanentes, havia uma perceção de parcialidade quando existia um comissário permanente”, explicou o homem da FIA.

Masi, em declarações ao Speedcafe.com, lembrou que o facto do campeonato estar a ser tão renhido faz com que muitas decisões sejam contestadas. “Precisamos de dar um passo atrás e lembrar que é a primeira vez em muito tempo que estamos numa verdadeira luta de campeonatos entre dois pilotos fantásticos, duas equipas fantásticas. Como regulador, da última vez que vi, não há regulador no mundo que vá ser popular. Independentemente de ser um árbitro, quem regula qualquer desporto, isso faz parte do papel que cumprimos, e da nossa perspetiva haverá sempre ligeiras diferenças mas, no final do dia, os comissários estão lá para tomar essas decisões”.