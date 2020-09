F1, Michael Masi: “Escapatórias em gravilha não são a única solução…”

No Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000, no circuito de Mugello, as escapatórias em gravilha foram muito populares entre os pilotos, pois tornou-se um maior desafio pilotar nesta pista. Pilotos como Charles Leclerc, Lando Norris, Sebastian Vettel ou Carlos Sainz deram um feedback positivo sobre esta solução nas escapatória.

Mas o diretor de corridas da Fórmula 1, Michael Masi, disse que, apesar dessas escapatórias serem uma boa solução, não são a única e que cada circuito tem condições diferentes.

“Não podemos tê-las em todos os circuitos. Precisamos de encontrar soluções adequadas para cada proprietário e operador de circuito. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido”, afirmou Masi.